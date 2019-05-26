Nihat Genç'ten CHP'li Ekrem İmamoğlu'na biat eden sözde aydınlara sert eleştiri! 26.05.2019 23:06

Muhalif gazeteci ve yazar Nihat Genç, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na çok ağır eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun ağzından 6 aydır ne FETÖ ne de PKK'ya yönelik bir söz çıkmadığına dikkat eken Genç, İmamoğlu'na adeta biat eden sözde aydınların tutumunu da sert bir dille eleştirdi.