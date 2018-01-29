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Nihat Genç: Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz

29 Ocak 2018, Pazartesi
Gazeteci yazar Nihat Genç'ten tartışma yaratacak CHP yorumu geldi
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