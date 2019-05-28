Niğde'de silahlı kavga: Ölü sayısı artıyor 28.05.2019 22:20

Niğde'nin Bor ilçesindeki köy meydanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, 1'ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.