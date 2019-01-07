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Niğde'de markette eşekle alışverişi yapan müdür çıktı

07 Ocak 2019, Pazartesi

NİĞDE'de müşteri gibi markete eşekle gelerek alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili emniyete davet edilen Halil Gün'ün, şaka yaptığını söylediği öğrenildi.


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