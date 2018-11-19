Niğde'de karakol önünde drifte ceza yağdı 19 Kasım 2018, Pazartesi

Niğde'de bulunan Jandarma Komutanlığı önünde drift yapan otomobil sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 10 lira, cam filminden ise 235 lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Çiftlik ilçe Jandarma Komutanlığı önünde plakası açıklanmayan bir otomobilin sürücüsü B.K. driftyaparak trafiği tehlikeye attı.

Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü B.K'ye drift yaparak trafiği tehlikeye atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el konuldu, ayrıca aracı 60 gün trafikten men edildi.