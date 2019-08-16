Niğde'de kahreden ölüm! Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü 16.08.2019 17:40

Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki minik Coşkun Miraç Azak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Ssokak'taki çiğ köfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı sırada içerisine henüz bilinmeyen nedenle düşen Coşkun Miraç Azak, ağır yaralandı.

Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen minik Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.