Haberler Web TV Niğde'de kahreden ölüm! Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü

Niğde'de kahreden ölüm! Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü

16.08.2019 17:40

Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki minik Coşkun Miraç Azak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Korkunç olay, merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Ssokak'taki çiğ köfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı sırada içerisine henüz bilinmeyen nedenle düşen Coşkun Miraç Azak, ağır yaralandı.

Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen minik Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları