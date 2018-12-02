Haberler Web TV Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı

Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı

02 Aralık 2018, Pazar

Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları