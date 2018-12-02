Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı

Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi.
Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı02 Aralık 2018, Pazar
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