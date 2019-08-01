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Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabılarıyla freni ıskalayınca Lamborghini'si ile havuza uçtu!

01.08.2019 17:20

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, topuklu ayakkabı giyerek Lamborghini'ye bindi. 32 yaşındaki Hırvat model Soraja Vucelic, sosyal medyada paylaştığı Lamborghini'nin havuzdan çıkarılma anı videosunun altına yazdığı notla duruma açıklık getirdi: Vucelic, ''Yüksek topuklu ayakkabı ile ayağınız frenden kaydığında Lambo'nuz ile havuzun dibini boylayabilirsiniz.'' dedi.


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