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Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

29.08.2019 12:40

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından olan Neymar, La Casa de Papel ile anlaştığını Twitter hesabından, "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel." sözleriyle duyurdu.


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