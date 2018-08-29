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New York'taki Times Meydanı'nda arı dehşeti

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Ortalık birbirine girdi: Binlerce arı meydanı bastı! New York'taki Times Meydanı'nda arı dehşeti böyle görüntülendi

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