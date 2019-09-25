New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı 25.09.2019 23:54

New York'un Long Island bölgesinde yaşayan bir Türk ailenin evi yandı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edilid. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ev sahibi "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" ifadelerini kullandı.