Nevşin Mengü'nün provokatif sorusuna ünlü ekonomistten tokat gibi cevap 08 Ağustos 2018, Çarşamba

AK Parti'ye muhalif kimliği ile öne çıkan Nevşin Mengü, bu hafta programına ekonomist Atilla Yeşilada'yı konuk olarak aldı. Program esnasında Yeşilada'ya provokatif bir soru yönelten Mengü, aldığı cevap karşısında sessizliğe büründü.

AK Parti karşıtlığı ile bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün Deutsche Welle'de yaptığı Nevşin Mengü ile Bire Bir isimli programının bu haftaki konuğu, ekonomist Atilla Yeşilada oldu. Muhalif kimliği ile tanınan Yeşilada'yı programına konuk eden Mengü, izleyicilerinden geldiğini iddia ettiği bir soruyu sorarak Türk ekonomisinin kötü durumda olduğuna yönelik bir algı girişimi yaratmaya çalıştı. "Türkiye Venezuela gibi olur mu?" başlıklı sorusunu Atilla Yeşilada'ya yönelten Mengü, "tek adam" vurgusu da yaparak niyetini açıkça belli etti.

ALDIĞI CEVAP KARŞISINDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Başkan Erdoğan hakkında yapılan ahlaksız benzetmelere tepki gösteren Yeşilada, "Erdoğan'ı eleştirelim ama adil olalım" dedi. Maduro ve Chavez'in Erdoğan ile benzer yönleri olmadığının da altını çizen ünlü ekonomist "AK Parti Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem" dedi. Ekonomist olarak bazı eleştirilerde bulunabileceğini söyleyen Atilla Yeşilada; "Rakamlar ortada. AK Parti döneminde Türkiye daraldı demek insafsızlık olur" diyerek, Türkiye-Venezuela arasında kurulmaya çalışan ilişkiyi kabul etmedi.