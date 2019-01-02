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Nevşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

02 Ocak 2019, Çarşamba

Nevşehir’in Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


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