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Netflix'ten Esra Erol'lu reklam

15 Ocak 2018, Pazartesi
Dünyaca ünlü yayın platformu Netflix, Black Mirror dizinin reklamını Esra Erol ile yaptı. İşte o reklam...
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