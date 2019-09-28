Netflix dizinde skandal görüntü! Netflix'in yeni dizisi The SPY'da bölünmüş Türk haritası sahnesi

Netflix'te yayınlanan The SPY dizisi, Orta Doğu'daki istihbarat savaşları tarihinin önemli isimlerinden Eli Cohen'in hikayesini anlatıyor. Dizinin 4. bölümünde yer alan duvara asılı bölünmüş Türkiye haritasının olduğunu sahne dikkatlerden kaçmayıp tepki çekti.
Video yayın platformu Netflix'in bu ay başında yayınlamaya başladığı altı bölümlük The SPY adlı mini dizide, Orta Doğu'daki istihbarat savaşları tarihinin en önemli isimlerinden Eli Cohen'in öyküsü konu ediliyor. The SPY dizisinin 4. bölümünde duvarda asılı bölünmüş Türkiye haritası ise tepki çekti.
Buğrahan Bilgin, Twitter paylaşımında 4. bölümündeki bölünmüş Türkiye haritasının olduğu sahneye dikkat çekti. Bilgin, paylaşımına "Netflix'in Suriyedeki bir Mossad ajanın konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde bu sahneye dikkat; duvarda asılı bölünmüş Türkiye haritası!" notunu düştü.
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