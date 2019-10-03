Netanyahu'ya bir şok daha! İsrail'de koalisyon çıkmazı (Video) 03.10.2019 21:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kilit roldeki İsrail Evimiz Partisinin lideri Avigdor Liberman arasındaki koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Her iki blokun da 120 sandalyeli Mecliste koalisyon hükümetini kurabilmesi için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle koalisyon krizi yeniden İsrail'in gündemini meşgul ediyor.