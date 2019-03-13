Netanyahu'nun küstah sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt 13.03.2019 12:49

Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarla binlerce masum insanın ölümüne sebep olan işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan hakkındaki küstah sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.