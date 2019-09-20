Neslican Tay'ın tedavi görmeden önce çektiği video ortaya çıktı: Yaşamayı çok fazla istiyorum 20.09.2019 23:15

Türkiye onu kansere karşı verdiği mücadele ile tanımıştı. Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Neslican Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay'ın tedavi görmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Neslican Tay yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son videosunda "yaşamayı çok fazla istiyorum" ifadelerini kullanmıştı...