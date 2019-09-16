Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı, son sağlık durumu nasıl? Kanserle savaşan Neslican Tay kimdir? (Video) 16.09.2019 15:54

Kendini 'Demir kadın' olarak tanımlayan, sosyal medyada kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay'dan gelen son dakika haberi herkesi üzdü. Daha önce 3 kez kanseri atlatan, geçtiğimiz haziran ayında 4.kez kansere yakalandığını açıklayan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada kan bağışı için çağrıda bulunulan Neslican Tay'ın son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Neslican Tay sağlık durumu nasıl ve kimdir? İşte detaylar...

Bacağında bulunan tümör nedeniyle 2018 yılında bacağı kesilen Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özellikle sosyal medya hesabında yaşadıklarını, hayatını ve tedavisini paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada destek çığ gibi büyürken, binlerce mesaj yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden de son dakika açıklaması geldi.

NESLİCAN TAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Daha önce 3 kez kansere yakalanıp yenmeyi başaran Neslican Tay'ın 4. kez kansere yakalandığı belirtilmişti.

Genç kızın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medyada oldukça fazla bir destek gelirken, hastaneden de açıklama geldi...

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" denildi.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Kanserle mücadele eden Neslican Tay, 1998 senesinde Bursa hayata gözlerini açmıştır. Hem ilkokul hem de lise öğrenimini Rize'de tamamlayan Neslican Tay, üniversite sınavına girmeye 2 hafta kala kanser hastalığına yakalandığını öğrendi.

Bu nedenle kanser tedavisi görmeye başladığı için bir süre eğitimini yarıda kesmek mecburiyetinde kalsa da ilerleyen zamanlarda tekrardan üniversite sınavına girerek Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji bölümüne yerleşmeye hak kazanmıştır. Bir taraftan kanserle savaşırken diğer taraftan da eğitimini sürdüren Neslican Tay, Manisalı bir baba ve Rizeli bir annenin çocuğudur.

Bacağındaki tümör nedeniyle üç kez ağırlaştırılmış kemoterapi gördükten sonra bacağı kesildi.

Haziran ayının sonunda yayınladığı videoyla dördüncü kez kansere yakalandığını açıkladı ve sonuna kadar savaşacağını söyledi.

NESLİCAN TAY HASTANEYE KALDIRILDIĞINI DUYURDU!

Neslican Tay, ''Bir süredir burada pek aktif olamadım kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı 3. dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Taşikardim sürekli sürekli beni yordu. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum diğer gün ben ne zaman iyi olucam.. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir bu olay bir felakat derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun'' şeklinde ifadelere yer vererek hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.