Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Son sağlık durumu nasıl? (VİDEO) 16.09.2019 17:56

Kendini 'Demir kadın' olarak tanımlayan, sosyal medyada kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay'dan gelen son dakika haberi herkesi üzdü. Daha önce 3 kez kanseri atlatan, geçtiğimiz haziran ayında 4.kez kansere yakalandığını açıklayan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada kan bağışı için çağrıda bulunulan Neslican Tay'ın son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Neslican Tay hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.