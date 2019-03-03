Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yuvasına sokulan köpekle çıkartılan nesli tükenmekte olan oklu kirpi, kafası sopayla ezilerek vahşice katledildi.
Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler03.03.2019 12:31
- Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler
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