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Nesiller gülmeyi Kemal Sunal'dan öğrendi...

11 Kasım 2017, Cumartesi
Gülmeyi onunla öğrendi Türkiye, öyle ki sadece kendi döneminin değil her dönemin en iyi komedyeni oldu. Hiç konuşmadan bile güldüren, filmlerini ilk günki tazeliğiyle izleten adamdı o... Halkın içinden gelen usta oyuncu Kemal Sunal doğumunun 73. yılında anıldı.
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