Yenilenen 23 Haziran seçimleri için YKS resmi internet sitesinde sorgulama ekranını açtı. 23 Haziran'da milyonlarca İstanbullu bir kez daha sandık başına gidecek ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanacak. Sandıklar açıklandığında, sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu işlemi aynı zamanda seçmen kaydınızı sorgulamak için de kullanabilirsiniz.
Nerede oy kullanacağım - YSK seçmen sandık sorgulama nasıl yapılır?15.05.2019 17:13
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