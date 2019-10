Nene hatunların torunları Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için hazır |Video 12.10.2019 12:30

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan Jandarma Kadın Astsubay adayları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak arazi şartlarına tam anlamıyla hazırlanıyorlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kadın astsubayları yetiştirmek üzere görev yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, kadın astsubay adayları hakkında bilgiler verdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim alan Jandarma Kadın Astsubay adayları, hem fiziksel hem de zihinsel olarak arazi şartlarına tam anlamıyla hazırlanıyor.



Ankara'da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim alan kadın astsubay öğrenciler bir yıllık eğitimin ardından göreve hazır vaziyete getiriliyor. Erkek Astsubay adaylarıyla tüm eğitimlerini eşit olarak alan kadın astsubay adayları, teorik eğitimlerin yanı sıra sahada karşılaşacakları zorluklara da hazırlanıyor.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kadın astsubayları yetiştirmek üzere görev yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, kadın astsubay adayları hakkında bilgiler verdi.



Kadın astsubay adaylarının eğitimlerde yaşadıkları zorluklara değinen Jandarma Teğmen Özlem Gören, "Akademiye ilk başladıklarında tıpkı erkek adaylar gibi intibak eğitimi döneminde sivil yaşamdan farklı bir ortama geldiklerinden dolayı bir takım zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu ilk alışma evresini atlattıktan sonra adaylarımızı fiziksel ve psikolojik açıdan güçlendirecek gerekli bütün eğitimler veriliyor. Eğer sevdiğiniz, inandığınız ve kendinizi adadığınız bir işi yapıyorsanız hiçbir şey zor gelmez. Jandarma bir meslekten çok daha fazlası, kimilerine göre yaşamın bir parçasıyken bize göre yaşamın ta kendisi" ifadelerini kullandı.



"Biz, tarihten ilham alarak geleceğe yön veren kadınlarız"

Kadın astsubayların her koşulda ve her bölgede görev yaptığını aktaran Jandarma Teğmen Gören, "Biz, tarihten ilham alarak geleceğe yön veren kadınlarız. Bayrağımızın gölgesinde, kanunların izinde milletimize hizmet etmek için her yerdeyiz. Yurdumuzun dört bir yanında asayişte, kaçakçılıkla mücadelede, trafikte, olay yeri incelemede, istihbaratta, terörle mücadelede, doğuda, batıda, yurt içinde ve yurt dışında her yerde kadın astsubaylar görev yapmaktadır" diye konuştu.



Bir yıllık eğitimin ardından adaylar astsubay çavuş rütbesiyle mezun oluyorlar

Eğitimlerin standart olduğundan bahseden Teğmen Gören, "Bir aylık intibak eğitimine müteakiben temel eğitim safhasını tamamlayan öğrenciler akademik eğitimden geçerler ve sonra İzmir Foça'da 8 haftalık terörle mücadele kursu görürler. Bu kursun ardından iç güvenlik birliklerine staja gönderilir. Öğrenciler, bizzat aldıkları eğitimleri ve uygulamaları yerinde görürler. Bir yıllık eğitimlerin sonunda da astsubay çavuş rütbesiyle mezun olurlar" şeklinde konuştu.



"Bizim mesleğimizde isimlerin bir önemi yoktur"

Kadın ve erkek astsubay adaylarının aldıkları eğitimlerde farklılık olmadığını ve mesleklerinde isimlerin bir öneminin olmadığını kaydeden Gören, "Bizim mesleğimizde isimlerin bir önemi yoktur. Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de vardır bu teşkilatta, astsubaylarımızın aldıkları eğitimler arasında kadın - erkek diye bir ayrım asla söz konusu değildir. Kahramanlığın cinsiyeti olmaz" ifadelerini aktardı.

"Teşkilatımızdaki kadın personel sayısı her yıl daha da artmaktadır"



Jandarma teşkilatındaki kadın personel sayısının her yıl arttığını bildiren Gören, "Jandarma Genel Komutanlığı her yıl subay ve astsubay alımlarında toplamın yüzde 10'u oranında kadın personel alımı yapmaktadır. Teşkilatımızdaki kadın personel sayısı her yıl daha da artmaktadır. Bu hayatı yaşamak isteyen, bu haklı gururu tatmak isteyen ve teşkilatlarımızda yer almak isteyen herkes Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin açmış olduğu sınavlara başvurabilirler" ifadelerini kaydetti.



"Barış Pınarı Harekatında bizlere de görev verildiği taktirde, yiğitliği nam yapmış Nene Hatunların torunları olarak bizlerde göreve hazırız"

Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nda görev verildiği taktirde hazır olduklarını vurgulayan Jandarma Teğmen Özlem Gören, şunları aktardı:



"Barış Pınarı Harekatında bizlere de görev verildiği taktirde, yiğitliği nam yapmış Nene Hatunların torunları olarak bizlerde göreve hazırız. Bedenimiz burada olsa da ruhumuz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatında, şu an sınır ötesinde bu harekatta görev yapan kıymetli komutanlarım ve değerli silah arkadaşlarım unutmasınlar ki; sizler bu yüce devletin ve kahraman milletin düşmanı gören gözü, tetiği çeken eli, bükülmez bileği, üzüntüsü, neşesi ama her daim gururusunuz. Allah bu gurura layık olarak zaferi ülkemize muzaffer kılsın" dedi.