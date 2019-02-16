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Nefesler tutuldu! İşte Milli Muharip Uçak TF-X'in animasyon görüntüleri

16.02.2019 12:15

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS) 'Milli Muharip Uçak'ın animasyon filmini yayınladı. Türkiye 2030'lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının yerini alacak uçakla, ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil uçak üretebilecek teknolojiye sahip dördüncü ülke olacak.


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