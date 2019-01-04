Nefes kesen operasyona ödül 04 Ocak 2019, Cuma

Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı mahsur kaldıkları adadan kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.