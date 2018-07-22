Nedim Şener'den CHP'li Bülent Tezcan'a FETÖ ayarı 20 Temmuz 2018, Cuma

Gazeteci Nedim Şener, CHP'li Bülent Tezcan hakkındaki iddiaları gündeme getirince canlı yayına bağlanan Tezcan'la sert bir tartışmaya girdi. FETÖ ile ilişkim yok diyen Tezcan'a sert çıkan Şener, " ABD'ye niye gittin halı satmaya mı? Hangi kurumun davetiyle gittiğinizi nasıl bilmezsiniz? Sizin partilileriniz FETÖ'nün yayın organlarının önünde nöbet tutmadı mı? Siz nasıl Atatürk'ün partisisiniz" sözleriyle karşılık verdi.