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Neden sadece İBB seçimleri yenilenecek? Büyükçekmece ve Maltepe seçimleri neden iptal edilmedi? İşte yanıtı (Video)

11.05.2019 16:23

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Peki Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde seçimler neden yenilenmedi? Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul büyükşehir belediye başkanlık seçimlerinin yenilenmesi karar verirken bu iki ilçe için yapılan itirazları neden reddetti? İşte yanıtı...


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