Necmettin Erbakan’ın ağabeyini dolandırdılar

Eski Başbakanlardan, 2011 yılında hayatını kaybeden Necmettin Erbakan’ın 90 yaşındaki ağabeyi Kemalettin Erbakan’ı, adının FETÖ olaylarına karıştığını söyleyerek dolandıran 19 yaşındaki Suriyeli H.A. yakalandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, Fatih Akşemsettin Mahallesinde bir adresten çıkan ve elindeki poşetle koşarak uzaklaşmaya çalışan kişiden şüphelendi. Adının H.A olduğu belirlenen Suriyeli’nin elindeki poşette, 13 bin dolar, 19 bin 500 euro, 20 bin TL, 2 altın kolye, 2 altın bileklik, 1 altın küpe, 1 altın yüzük ve 2 inci kolye çıktı. H.A’nın, Kemalettin Erbakan’ın evinden çıktığı, kamera görüntüleri ve yapılan çalışmayla tespit edildi. Kemalettin Erbakan, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını, adının FETÖ olaylarına karıştığını, kasada bulunan paraların fotoğraflarını çekmesi gerektiğini söyleyerek eve geldiğini, fotoğraf çekme bahanesiyle para ve altınları alarak evden çıktığını söyledi. Gözaltına alınan H.A, Emniyetteki sorgusunun ardından ‘yağma’ suçlamasıyla çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A’nın aldığı altın ve paralar Kemalettin Erbakan’a teslim edildi.
Necmettin Erbakan’ın ağabeyini dolandırdılar29 Kasım 2018, Perşembe
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