Necmeddin öğretmeni on binlerce kişi uğurladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün öğrencisi tarafından okuldaki odasında bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun (45) Türk bayrağına sarılı tabutu, adının verildiği okulun bahçesine getirilirken, cenaze törenine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün öğrencisi tarafından okuldaki odasında bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun (45) Türk bayrağına sarılı tabutu, adının verildiği okulun bahçesine getirilirken, cenaze törenine katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun babası Ahmet, annesi Melahat, eşi Gülay, oğulları Yiğit ve Alp Kuyucu, ablası Gülser Yılmaz ile yakınları ve çok sayıda eğitimci, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Tabutun başında şehit öğretmenin ablası Gülser Yılmaz ve annesi Melahat Kuyucu fenalık geçirdi. Anne ve kızına sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.