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Necip Fazıl'ın şiirine bestelenen şarkı Erdoğan'dan tam puan aldı

15 Aralık 2017, Cuma

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 2017 Necip Fazıl Ödülleri sahipleriyle buluştu. Törende üstad Necip Fazıl'ın 'Surda bir gedik açtık' şiirine bestelenen şarkıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'da alkışlayarak eşlik etti.

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