Necip Fazıl'ın şiirine bestelenen şarkı Erdoğan'dan tam puan aldı

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 2017 Necip Fazıl Ödülleri sahipleriyle buluştu. Törende üstad Necip Fazıl'ın 'Surda bir gedik açtık' şiirine bestelenen şarkıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'da alkışlayarak eşlik etti.
Necip Fazıl'ın şiirine bestelenen şarkı Erdoğan'dan tam puan aldı15 Aralık 2017, Cuma
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