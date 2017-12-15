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Ne F-16 durabilir gencin karşısında ne de tank

15 Aralık 2017, Cuma
Necip Fazıl Ödüllerinde gösterilen 'Ne F-16 durabilir gencin karşısında ne de tank' izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
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