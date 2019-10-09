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NATO'dan flaş Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

09.10.2019 21:32

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." dedi.


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