NATO toplantısında Trump ve Erdoğan ayaküstü sohbet etti 11 Temmuz 2018, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 13.10'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Erdoğan burada ABD Başkan Donald Trump ile ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Trump ve Erdoğan'ın zirve sırasında görüşme yapması da bekleniyor.