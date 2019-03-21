NATO skandallarına bir yenisi daha eklendi. NATO 2010'da yaptığı bir simülasyonda Türkiye'yi iç savaşın pençesindeki bir ülke gibi göstermişti. Senaryo uyarınca NATO Kuvvetleri, Türkiye olduğu apaçık belli olan hayali bir ülkeye müdahale ederek "barış" ve "istikrar" getirmişti. Planlanan senaryoya göre 2025 yılında bu isimsiz ülkede iç savaş çıkıyor. Bu sözde savaş NATO birliklerini dış müdahalesiyle masada bertaraf ediliyor. O tatbikatın ardından FETÖ üyeleri bu senaryoyu Türkiye'de uygulamak için peş peşe eylemlere girişmişti. İşte o skandalın detayları....
NATO 2010'da yaptığı bir simülasyonda Türkiye'yi iç savaşın pençesindeki bir ülke gibi göstermişti! İşte o skandalın detayları...21.03.2019 21:57
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