NASA Güneş'e yaklaşacak uyduyu fırlattı

NASA’nın Güneş'in atmosferine dalış yapacak olan Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı.NASA'nın 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe uydusu, "Güneşe Dokunmak" olarak tanımlanan görev için uzaya fırlatıldı. NASA, Parker Probe'un 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında Güneş'in etrafında 24 tur atacağını açıkladı.
Güneş yüzeyine 6 milyon 115 bin 500 kilometre yaklaşacak olan Parker Probe, gözlem yaparak yıldız hakkında bilgi toplayacak. Parker Probe, bu uzaklıkta bin 371 derecelik bir ısıya maruz kalmasına rağmen, ısıya dayanıklı zırhı sayesinde 30 derecelik bir ısının etkisinde kalacağı belirtildi.
Güneş'in atmosferine giriş yapacak ilk uzay aracı olacak Parker Solar Probe'un fırlatacak olan ULA Delta IV'nin dünyadaki en güçlü roket olduğu kaydedildi. NASA'nın bilim adamları, Parker Solar Probe'un Güneş'e her bir yaklaşımında Güneş'in atmosferinin yeni bölgelerinin görüleceğini, onlarca yıldır merak edilen yıldız mekaniği hakkında bilgeler toplayacağını belirtti.
Parker Solar Probe, Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına girecek olan ilk uzay aracı olacak.
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