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NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

02.09.2019 22:50

ABD’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.


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