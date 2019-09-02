NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı 02.09.2019 22:50

ABD’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.