NASA, Bahamaları terk eden Dorian Kasırgasını, ABD kıyılarını doğru ilerlerken uzaydan canlı görüntüledi. Ayrıca, kasırganın Kategori 2'ye düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
NASA, Dorian Kasırgası'nı uzaydan canlı yayınladı! İşte felaketin o görüntüleri...03.09.2019 23:10
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