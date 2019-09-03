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NASA, Dorian Kasırgası'nı uzaydan canlı yayınladı! İşte felaketin o görüntüleri...

03.09.2019 23:10

NASA, Bahamaları terk eden Dorian Kasırgasını, ABD kıyılarını doğru ilerlerken uzaydan canlı görüntüledi. Ayrıca, kasırganın Kategori 2'ye düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.


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