Haberler Web TV “Nargile baronları” tutuklandı

“Nargile baronları” tutuklandı

25.04.2019 10:20

İstanbul polisinin nargile tütünü kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 27’si tutuklandı. Tutuklanan şahısların Türkiye’nin en büyük nargile baronları olduğu ifade ediliyor.


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