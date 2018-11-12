Narenciye posasının altında kalan çocuk için seferber oldular

Adana'da kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15) boş araziye kamyondan dökülen narenciye posasının altında kaldı. Yeloğlu'nu kurtarmak için cankurtaran ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu. Genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Narenciye posasının altında kalan çocuk için seferber oldular12 Kasım 2018, Pazartesi
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