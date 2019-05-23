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Nancy Pelosi'den Trump'ı çıldırtan iddia

23.05.2019 04:29

ABD Başkanı Trump, Pelosi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray'da yapılan altyapı hakkındaki toplantıyı yarıda kesti. Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin sabah saatlerinde yaptığı "ABD Başkanı, Rusya soruşturmasının ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın raporunun üstünü örtmeye çalışıyor." şeklindeki açıklamasından çok rahatsız olduğunu kaydetti.


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