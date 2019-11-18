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Naim Süleymanoğlu ölüm yıl dönümünde rahmetle anılıyor!

18.11.2019 10:16

Halter alanında birçok başarıya imza atan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olan Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ölüm yıl dönümünde başarılı sporcunun hayatını konu alan bir video hazırladık.


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