Ömür boyu nafaka tartışması uzun zamandır sürüyor. İki bakanlık, aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile adalet bakanlığı nafaka süresi ile ilgili bir taslak hazırladı. Taslakta nafaka kısıtlanıyor. Kısa süren evliliklerde 2 yıl, uzun süren evliliklerde evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi planlanıyor. İşte ayrıntılarıyla nafaka düzenlemesi...
Nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu! Ne kadar evlilik o kadar nafaka (Video)02.05.2019 10:28
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