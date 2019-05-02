Nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu! Ne kadar evlilik o kadar nafaka (Video) 02.05.2019 10:28

Ömür boyu nafaka tartışması uzun zamandır sürüyor. İki bakanlık, aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile adalet bakanlığı nafaka süresi ile ilgili bir taslak hazırladı. Taslakta nafaka kısıtlanıyor. Kısa süren evliliklerde 2 yıl, uzun süren evliliklerde evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi planlanıyor. İşte ayrıntılarıyla nafaka düzenlemesi...

