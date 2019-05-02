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Nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu! Ne kadar evlilik o kadar nafaka (Video)

02.05.2019 10:28

Ömür boyu nafaka tartışması uzun zamandır sürüyor. İki bakanlık, aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile adalet bakanlığı nafaka süresi ile ilgili bir taslak hazırladı. Taslakta nafaka kısıtlanıyor. Kısa süren evliliklerde 2 yıl, uzun süren evliliklerde evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi planlanıyor. İşte ayrıntılarıyla nafaka düzenlemesi...


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