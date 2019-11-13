Nadir görülen kızıl geyikler Bursa'da görüntülendi 13.11.2019 11:04

Sonbaharda çiftleşme döneminde olan kızıl geyikler, ormanda onları bekleyen bir fotoğraf sanatçısının karşısına hiç beklemediği anda çıktılar. Fotoğraf sanatçısı, yorgunluğunu atmak için orman içerisinde otururken geyikler onun yakınına kadar geldi.