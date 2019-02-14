Adana'da müze inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 işçi ise yaralandı.
Müze inşaatında iskele çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı14.02.2019 16:24
- Müze inşaatında iskele çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı
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