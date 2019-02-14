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Müze inşaatında iskele çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı

14.02.2019 16:24

Adana'da müze inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 işçi ise yaralandı.


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