Muz yüklü dediler, 16 milyon değerinde kokain çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ekvador’dan Ambarlı Limanı'na gelen muz yüklü konteyner içerisinde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.
Muz yüklü dediler, 16 milyon değerinde kokain çıktı22 Aralık 2018, Cumartesi
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