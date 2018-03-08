Müthiş projeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kısa bir süre sonra insansız jet çalışmasına başlamayı düşündüklerini söyledi.
Müthiş projeyi Selçuk Bayraktar duyurdu07 Mart 2018, Çarşamba
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Allah Selçuk Bey'den razı olsun
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