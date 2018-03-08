Yol Durumu

Müthiş projeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

07 Mart 2018, Çarşamba

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kısa bir süre sonra insansız jet çalışmasına başlamayı düşündüklerini söyledi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Birol Acer Birol Acer

Allah Selçuk Bey'den razı olsun

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evet2
hayır0
cevapla 07.03.2018 18:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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