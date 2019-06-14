Müthiş operasyon! DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyon kamerada 14.06.2019 19:37

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen ve aralarında ‘gri’ kategoride aranan bir hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.