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Müthiş operasyon! DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyon kamerada

14.06.2019 19:37

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen ve aralarında ‘gri’ kategoride aranan bir hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.


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