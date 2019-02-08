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Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

08.02.2019 17:21

İzmir'de, davalarda bilirkişi olarak görev yapan yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., lehine rapor düzenlemeyi teklif ettiği müteahhit A.B.Ç.'den rüşvet alırken yakalanıp, gözaltına alındı. A.B.Ç.'nin ihbarda bulunduğu polisle birlikte hareket ederek, yakalattığı H.Ş.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon anı ise buluşma yeri olan alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.


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