Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

İzmir'de, davalarda bilirkişi olarak görev yapan yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., lehine rapor düzenlemeyi teklif ettiği müteahhit A.B.Ç.'den rüşvet alırken yakalanıp, gözaltına alındı. A.B.Ç.'nin ihbarda bulunduğu polisle birlikte hareket ederek, yakalattığı H.Ş.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon anı ise buluşma yeri olan alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü08.02.2019 17:21
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