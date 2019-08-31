Müşterisiyle tartışan taksici meslektaşları tarafından darp edildi! O anlar kamerada 31.08.2019 14:18

Bahçelievler'de 'indi bindi ücreti' yüzünden taksiciyle müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya orada bulunan diğer taksi sürücüleri de dahil oldu. Diğer taksi sürücüleri müşterisi ile tartışan taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın devamında meslektaşlarının saldırısına uğrayan taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan arbede anı saniye saniye kaydedildi.